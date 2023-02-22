Четырех военнослужащих-бойцов СВО представили к государственным наградам в Иркутске. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области.

В Иркутске сразу четыре сотрудника Росгвардии, принимавшие участие в спецоперации на Украине, были награждены государственными наградами. В преддверии Дня Защитника Отечества начальник регионального ведомства вручил мужчинам медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Жукова.

- Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой, которые вы проявили в зоне боевых действий. Ваши заслуги перед Родиной сегодня справедливо отмечены главой нашего государства. Я убежден, что и впредь вы не раз докажете, что заслуженно носите эти награды на своей груди, - обратился к награжденным начальник Управления Росгвардии по Иркутской области генерал-майор полиции Алексей Сапожников.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о снайпере Дмитрии Дружинине из Усолья-Сибирского, который одним из первых отправился в зону СВО. Военный отказался ехать в госпиталь даже при осколочном ранении. До последних минут жизни он прикрывал своих сослуживцев и погиб в день рождения жены, не дожив пары дней до встречи с ней.