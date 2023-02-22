Первые в Иркутске светофоры с лунными секциями заработали на Декабрьских Событий и Бочкина Фото: Василий Вахрин

Внимание, автомобилисты! В Иркутске впервые заработали светофоры с дополнительной секцией, которая разрешает одновременное движение пешеходов и авто, совершающих поворот. Их установили на пересечениях Декабрьских Событий с улицами Ямская, Иосифа Уткина, Фридриха Энгельса и Тимирязева. К слову, на совмещенной фазе изображены человек и стрелка бело-лунного цвета. А также на улице Бочкина при выезде на Безбокова. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Просим автомобилистов и пешеходов быть внимательнее при проезде по указанным улицам. При включении зеленого сигнала и дополнительной секции водитель должен пропустить идущих пешеходов, а потом уже поворачивать, - подчеркнула руководитель сектора безопасности дорожного движения администрации Иркутска Юлия Ворончихина.

За счет этого нововведения на улице Декабрьских Событий планируют увеличить пропускную способность, а вместе с ней безопасность дорожного движения.

Напомним, еще одна новинка ранее появилась на дорогах Приангарья - камеры, фиксирующие непристегнутые ремни безопасности. Комплексы фотовидеофиксации уже начали работать на федеральных и региональных трассах, а также в Иркутске.