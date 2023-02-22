В Иркутской области семья наркоторговцев отправится в колонию на 15 лет Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутский областной суд отменил приговор первой инстанции в отношении семьи наркоторговцев и назначил более суровое наказание. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в своих социальных сетях.

-По данным правоохранительных органов, 43-летняя подсудимая организовала сбыт наркотиков в Иркутске и Черемхово. Чтобы расширить свой бизнес, она привлекла к делу родственников, распределив функции и обязанности, - говорят в полиции.

Члены банды получали от организатора наркотики и фасовали их. После этого находили покупателей, кому продавали вещество за наличный расчет.

По решению суда лидер и члены ОПГ приговорены к лишению свободы до 15 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Братском районе накануне решилась судьба 55-летнего сибиряка, обвиняемого сразу в ряде преступлений – покушении на убийство и убийство двух человек.