За неделю из дворов Иркутска вывезли 7 тысяч тонн снега Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске за прошлую рабочую неделю вывезли около 7 тысяч тонн снега с территорий многоквартирных домов. В частности, подрядные организации очистили 200 крыш, а по 167 адресам провели уборку межквартальных и дворовых подъездов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Во всех районах расчистили тротуары, дорожки, лестницы, входные группы, - говорят в мэрии.

Также остается на контроле работа коммунальных служб и управляющих компаний. Сотрудники профильных отделов в ежедневном режиме контролируют качество уборки дворов. Если вдруг есть какие-то нарушения, то управляющие компании получают предостережения.

Продолжают отрабатывать обращения жителей. Так, участились жалобы на то, что после грейдирования улиц и чистки кровель снег оставляют на придомовой территории. Однако это допустимо, если проезды и проходы остаются свободными, рассказали в администрации.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что первые в Иркутске светофоры с лунными секциями заработали на Декабрьских Событий и Бочкина.