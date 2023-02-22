21 февраля в Иркутской области в ДТП пострадали 4 ребенка. Фото: ГИБДД Иркутской области

По данным областного МВД за прошлые сутки, 21 февраля, на дорогах города Иркутска и Иркутского района произошло четыре дорожных происшествия, в результате которых травмированы четыре ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-Три ребенка пострадали при переходе проезжей части. При этом два из них переходили по нерегулируемой зоне, а еще один - попал под колеса на обочине. Что касается четвертого ребенка, то он был пассажиром и пострадал в результате столкновения двух машин, - говорят в ведомстве.

Все эти случаи находятся на контроле у прокуратуры. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

В ведомстве напомнили родителям о том, что те несут ответственность за безопасность детей. Бесконтрольное нахождение ребенка около проезжей части - опасно, добавили в прокуратуре.

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