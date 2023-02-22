В Иркутске пять самовольных объектов отключили от электричества Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске проводят проверку исполнений решений суда по сносу и демонтажу самовольных построек. Только с начала февраля проверено 20 торговых павильонов и кафе, признанных самостроями. Они находятся в Ленинском и Свердловском округах. Из них только в двух объектах прекращена деятельность и ведется подготовка к демонтажу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Один владелец также уведомил нас гарантийным письмом, что обязуется самостоятельно снести сооружение. Однако на пяти объектах пришлось принудительно отключить электроснабжение, - говорят власти.

Так владельцев пытаются побудить прекратить предпринимательскую деятельность в незаконных строениях. Сроки для добровольного исполнения вышли, и сейчас решения находятся в принудительном производстве.

По нормам действующего законодательство администрация города может снести данные объекты, после чего собственник обязан компенсировать расходы бюджетных средств, напомнили в администрации.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что за неделю из дворов Иркутска вывезли 7 тысяч тонн снега