61-летний водитель большегруза пострадал в ДТП на трассе около поселка Култук. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В Слюдянском районе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Происшествие случилось в районе 95 километра федеральной автодороги Р-258 «Байкал» около поселка Култук, - говорят сотрудники инспекции.

По предварительным данным, 61-летний водитель большегруза не смог справиться с управлением. Из-за этого транспорт опрокинулся.

В результате водитель был доставлен в медучреждение с различными травмами. Сейчас на участке организовано реверсивное движение, а также проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего.

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