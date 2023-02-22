В Иркутской области директор базы авиационной и наземной охраны лесов получил предостережение

В Иркутской области базы авиационной и наземной охраны лесов получил предостережение Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор базы авиационной и наземной охраны лесов предостережен о необходимости подготовки к прохождению пожароопасного периода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - Прокуратура региона провела анализ ежегодного прохождения пожароопасного периода и подготовки к нему в регионе. В прошлом году была сложная пожароопасная обстановка. Произошло много лесных пожаров, огонь охватил большие площади,- рассказали в ведомстве.

Как итог, потребовалось много серьезных средств и сил, в том числе для ликвидации пожаров и их последствий.

Именно поэтому директору ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов» объявили предостережение. Должностное лицо предупреждено о необходимости заблаговременной и качественной подготовки к прохождению пожароопасного периода.

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