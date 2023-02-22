В Иркутске на улице Лесной произошел пожар из-за майнинговой фермы Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сколько должно произойти пожаров, чтобы собственники нелегальных майнинговых ферм начали задумываться о безопасности? Именно таким вопросом задается ГУ МЧС России по Иркутской области. В среду, 22 февраля, спасатели смогли предотвратить еще одну трагедию.

- Сообщение о пожаре на улице Лесной поступило в 18:06. На момент прибытия огнеборцев внутри двухэтажного кирпичного неэксплуатируемого здания горело майнинговое оборудование, - говорят МЧСники.

Спасатели потушили пожар на площади 35 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет. Огонь уничтожил значительное количество оборудования.

Причина пожара - перегрузка электросетей, которые не предназначены для промышленных нагрузок.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что директор базы авиационной и наземной охраны лесов предостережен о необходимости подготовки к прохождению пожароопасного периода