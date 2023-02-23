Полиция выявляет незаконные перевозки пассажиров на Ольхоне. Фото: ГИБДД Иркутской области
На острове Ольхон сотрудники Госавтоинспекции совместно с участковыми уполномоченными полиции провели профилактическое мероприятие, связанное с выявлением незаконных перевозок пассажиров и осуществление нелегальной туристической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Иркутской области.
-Всего было проверено 30 транспортных средств с пассажирами. Выяснилось, что четверо водителей занимались предпринимательством без государственной регистрации в качестве ИП и без разрешения на перевозку пассажиров, - говорят в ведомстве.
В отношении нарушителей составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 2000 рублей.
Сотрудники полиции отмечают, что проверки перевозок пассажиров на острове будут продолжаться на регулярной основе.
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