В праздничные дни в Иркутской области будут ловить нетрезвых водителей. Фото: ГИБДД Иркутской области

В праздничные дни, вплоть до 26 февраля, в Иркутской области Госавтоинспекция проведет сплошные проверки транспорта, направленные на выявление нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Только с начала года в регионе произошло 20 ДТП, в которых водители были пьяны или же отказывались проходить медицинское освидетельствование. В данных происшествиях три человека погибли и 21 получил травмы различной степени тяжести, - говорят инспекторы.

В целом же, сотрудники ГИБДД выявили более 1200 водителей, управляющих авто в состоянии опьянения. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками Госавтоинспекции задержано 386 автомобилистов.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что полиция выявляет незаконные перевозки пассажиров на Ольхоне.