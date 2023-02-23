Двое детей госпитализированы после ДТП в Эхирит-Булагатском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Эхирит-Булагатском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Происшествие случилось днем на 58-м километре автодороги Иркутск–Усть- Ордынский–Жигалово, вблизи деревни Капсал. По предварительным данным, за рулем авто Haval была 45-летняя жительница Ангарска. Она не справилась с управлением и съехала в кювет, - говорят в ведомстве.

Как итог, двое находящихся в салоне иномарки несовершеннолетних 8 и 12 лет госпитализированы. Водитель получила не значительные травмы. Уточняется, что младший ребенок перевозился с нарушением требований безопасности, поэтому составлен административный протокол.

Следователи дадут правовую оценку на предмет наличия в действиях водителя признаков преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в праздничные дни в Иркутской области будут ловить нетрезвых водителей. Только с начала года в регионе произошло 20 ДТП, в которых водители были пьяны или же отказывались проходить медицинское освидетельствование.