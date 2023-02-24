Военнослужащий из Усть-Илимска Илья Гильденберг погиб в ходе СВО на Украине

В Усть-Илимске простились с военнослужащим Ильей Гильденбергом. Фото: ТГ-канал Анны Щекиной

24 февраля в Усть-Илимске простились с военнослужащим Ильей Гильденбергом. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в своих социальных сетях сообщила мэр Усть-Илимска Анна Щекина.

- Низкий поклон семье Илье Александровича, которая воспитала сильного духом человека. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Усть-Илимск разделяет с вами боль тяжелой утраты. Светлая память Илье Александровичу Гильденбергу, - говорится в сообщении главы города.

Известно, что боец погиб в ходе специальной военной операции, мужественно выполняя свой воинский долг, сражаясь за безопасность и будущее мирных жителей Донбасса. Илья Гильденберг посмертно награжден орденом Мужества. Ранее «КП» - Иркутск рассказывала о гибели жителя Бурятии на СВО. Мужчина отправился добровольцем вслед за своим мобилизованным младшим братом.