Двух электриков подозревают в перепрограммировании счетчиков в Иркутске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Двух иркутян подозревают в перепрограммировании электросчетчиков. По заказу они при помощи ноутбука и коннектора подсоединялись к прибору учета и после их манипуляций устройство позволяло вместо 15 киловатт потреблять 65,5. Полицейские вышли на их след и задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Также электрики меняли пароль доступа к прибору учета, лишая возможности работы с ним сотрудников компании собственника, - отмечают в полиции региона. – Их преступная деятельность подвергала опасности всю электросистему деревни Новолисиха, создавая пожароопасную ситуацию.

Материалы оперативников были переданы следователям. СК Приангарья возбудил уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Отметим, что накануне инспекторы ГИБДД рассказали, что 110 водителей выехали на полосу для встречного движения в неположенном месте с начала 2023 года.

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