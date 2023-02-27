Помощь в семейных МФЦ Иркутской области получили свыше 2 тысяч семей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С ноября 2022 года семейные многофункциональные центры работают в Иркутской области. За этот период времени услуги и помощь в них получили 2 784 семьи с детьми, в том числе 45 участников специальной военной операции и их семьи, сообщают власти.

- В 2022 году Иркутская область стала одним из субъектов, где реализовывался пилотный проект по созданию семейных МФЦ, - рассказали местные власти.

Например, в Баяндаевском районе услуги получили 653 семьи, а в Правобережном округе - 1191 семья. В СМФЦ на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Усольского района услуги смогли получить более 940 семей Усольского района и Усолья-Сибирского.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что актеры Драмтеатра Иркутска выступили с концертом для военнослужащих.