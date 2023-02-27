В Иркутской области объявили поиски 45-летней жительницы Северобайкальска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области сотрудники полиции оказывают помощь коллегам в розыске 45-летней жительницы Северобайкальска. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Разыскивается без вести пропавшая Ольга Карплюк. В дежурную часть полиции с заявлением о пропаже обратились родственники, - говорится в сообщении.

Поясняется, что еще год назад женщина ушла из больницы города Северобайкальска. До настоящего времени ее место нахождение неизвестно. По данным правоохранительных органов, она ведет скитальческий образ жизни.

Предполагается, что женщина отправилась попутным транспортом на территорию Иркутской области.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что Иркутская область заняла 65-е место среди регионов страны по уровню безработицы. Найти работу в регионе можно за 5,6 месяца. В регионе уровень безработицы за год стал ниже на 0,6%.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении женщины, изображенной на фотографии, просьба обратиться по телефонам: 112, 020 или 8(3012)295061, 295068