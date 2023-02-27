В Иркутской области на жилье для детей-сирот выделят 533 миллиона рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в 2023 году в Иркутской области еще 197 детей-сирот получат социальную выплату на приобретение жилья.

-Планируется перераспределить деньги областного бюджета между министерствами строительства и социального развития, опеки и попечительства, - говорят власти.

Так, на строительство жилья для детей-сирот выделят 533 миллиона рублей. Этих денег хватит на 159 сертификатов. Пересмотрел свой бюджет и местный минсоц, поэтому высвободились дополнительные деньги и у них.

Как рассказала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Татьяна Плетан, сейчас о возможности получения выплаты предупреждены 411 человек. На данный момент оплачены 35 квартир.