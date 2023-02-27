В Иркутской области определены сто приоритетных профессий для обучения безработных Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Региональный минтруд сформировал перечень приоритетных профессий для организации краткосрочной профессиональной подготовки безработных граждан по востребованным профессиям на рынке труда региона в 2023 году.

-Переобучение можно считать важным инструментом при решении кадровых вопросов. Более того, и сами граждане тянутся к переобучению на востребованные профессии, - говорят власти.

Так, только по итогам 2022 года такое обучение прошли более 4,5 тысяч безработных. Многие из них нашли себе новое место работы.

Сейчас власти утвердили перечень, который состоит из 100 профессий. При его составлении учитывали прогноз в части тенденций рынка, кадровую потребность предприятий региона.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области на жилье для детей-сирот выделят 533 миллиона рублей. Для этого власти перераспределили средства областного бюджета.