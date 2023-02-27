В Иркутске ищут 19-летнюю мать двоих детей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция объявила о поисках без вести пропавшей Анны Сафоновой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В полицию мать девушки, она пояснила, что ее дочь ушла из дома 26 февраля вечером и пока так и не вернулась, - говорят в министерстве внутренних дел.

В ведомстве добавили, что у пропавшей есть двое малолетних детей. Сейчас они находятся у матери Анны. Из-за этого к происходящему подключились инспекторы по делам несовершеннолетних.

Пропавшей на вид 18 лет. Девушка имеет низкий рост и худощавое телосложение. У нее зеленые глаза, темные волосы до плеч, говорят в ведомстве. В тот день она была одета в одежду и обувь темного цвета. При себе девушка имела черный клатч.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области объявили поиски 45-летней жительницы Северобайкальска.