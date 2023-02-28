В 2023 году благоустроят парк культуры и отдыха в Черемхово Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", город Черемхово Иркутской области оказался в числе победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город заявлялся с проектом благоустройства центрального парка культуры и отдыха.

-Проект «Парк-театр» будет реализован в 2023 году. Он предполагает создание площадей «Камерная», «Буфетная» и «Кадриль». Здесь появятся общественные и торговые павильоны, амфитеатры и арт-объекты, а также спортивные и детские площадки, - говорят власти.

Кроме этого, проект предполагает строительство Музея имени В.П. Гуркина, устройство освещения, видеонаблюдения, установку малых архитектурных форм, асфальтирование, укладку плитки и резинопола.

Предполагается, что реализация проекта обойдется в 170 миллионов рублей. При этом из федерального бюджета выделят 85 миллионов рублей, а из областного - 35 миллионов.