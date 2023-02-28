Жителей Иркутска приглашают пройти тестирование на ВИЧ 1 марта. Фото: минздрав Иркутской области

Каждый год 1 марта в Сибирском федеральном округе проходят массовые акции для жителей для привлечения внимания к вопросу профилактики ВИЧ-инфекции. Так, 1 марта жители Иркутска смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

-Так, пройти тестирование можно в трех точках города. Например, с 10:00 до 15:00 - на парковке у МУП «Центральный рынок», - говорят в минздраве.

Кроме этого, прийти можно с 10:00 до 14:00 на улицц Улан – Баторская 6, у здания факультета ИГУ и с 16:00 до 20:00 на 130 квартал, центральная площадь у ТРК «Модный квартал».

На сегодняшний день в Иркутской области диагноз ВИЧ имеют 30 259 человек. При этом более 87% новых случаев заражения происходит половым путем, напомнили в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что практику по борьбе с буллингом внедрят в школах Иркутской области в 2024 году.