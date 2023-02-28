В Иркутской области медучреждения обеспечены всем необходимым для профилактики кори Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Во вторник, 28 февраля, стало известно о том, что в Иркутской области зафиксирован завозной случай кори. По данным местного Роспотребнадзора, случай получил распространение. Сейчас в регионе подтверждено два случая.

- Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой, до 40,5 °C, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, - напомнил руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных.

Он также добавил, что в случае с корью возможны проблемы в работе центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

Самым эффективным способом защиты остается вакцинация, добавил он. Со слов и.о. министра здравоохранения региона, медучреждения области обеспечены всем необходимым для лечения и профилактики кори.

Он обратил внимание, что пациенты с выявленными случаями госпитализированы, а медицинская помощь им оказывается в полном объеме. Мест в поликлиниках региона достаточно для размещения инфицированных.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области диагноз подтвердился у ребенка, однако его семья тоже стала переносчиками вируса. Специалисты ведомства и областного минздрава уже взяли ситуацию на контроль.