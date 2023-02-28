Корь шагает по Сибири: для кого она смертельна и кому нужно ревакцинироваться

Это первый зафиксированный случай заражения в Иркутске в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корь шагает по Сибири – это факт. Исключением не стала и Иркутская область. В региональном Управлении Роспотребнадзора поделились тревожными новостями – в столице Приангарья зарегистрирован первый в 2023 году завозной случай заболевания. Диагноз подтвердился у ребенка, однако, его семья тоже стала переносчиками вируса. Специалисты ведомства и областного минздрава уже взяли ситуацию на контроль.

- Отрабатывается весь комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, - сообщили корреспонденту «Комсомолке» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Что такое корь – забытая болезнь или реальная угроза? Для кого она может статья смертельной, и как защитить себя? Ответы на эти вопросы в материале «КП»-Иркутск».

1. Как и где можно подцепить корь?

«В настоящее время эпидемическая ситуация по кори в России контролируемая», - спешат успокоить медики. Что касается СФО, Приангарье стало шестым из десяти регионов, где начала распространяться эта зараза. По данным экспертов, преимущественно происходит это за счет не привитых граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья, а также антипрививочных настроений в целом. Передается корь воздушно-капельным путем, поэтому подцепить ее можно в тех же местах, где когда-то коронавирус, в том числе детские сады, школы и любые общественные места. Однако, есть одно «но» - чтобы попасть на больничную койку, необязательно даже контактировать с зараженным.

- С потоками воздуха корь может распространяться на приличные расстояния, например в другие комнаты или даже на другие этажи. Вероятность заразиться есть, даже если больной проживает с вами в одном подъезде, - предостерегают в Роспотребнадзоре.

2. Какие симптомы кори?

Первым признаком вируса в организме является повышение температуры до 40 градусов. С этого момента человек становится заразным и продолжаем быть переносчиком на протяжении 10 дней. На начальной стадии недомогания сопровождаются кашлем, покраснением глаз и слезотечением, а также мелкими белыми пятнами на внутренней поверхности щек.

- Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи, - описывают симптомы специалисты. - Примерно через три дня сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Она держится 5-6 дней и затем исчезает.

Важно! Наибольшему риску подвергаются невакцинированные люди с ослабленным иммунитетом. Несмотря на то, что это заболевание принято считать классической детской инфекцией, в последние годы оно продолжает «взрослеть». Тяжелые формы кори у взрослых наблюдаются чаще у лиц старше 70 лет. У каждого пятого могут возникнуть осложнения - чаще всего это синуситы, отиты, реже менингиты, пневмония, гепатит и другие. Для будущих мамочек это может обернуться преждевременными родами и даже прерыванием беременности.

3. Нужна ли мне прививка?

Малыши проходят иммунизацию от кори в 1 год, а ревакцинацию - в 6 лет. В случае, если по какой-то причине сделать это вовремя не удалось, то первая прививка может быть введена ребенку в любом возрасте. А когда взрослому необходима ревакцинация?

- Если прошло больше шести лет с момента последней прививки. Особенно это важно для тех, кто младше 36 лет.

- Если в медкнижке нет отметок о пройденной профилактике, то стоит сдать анализ на антитела. Отсутствуют? Пора на вакцинацию.

- В группу риска попадают медработники, сотрудники транспортной сферы, учителя. Им полагается проходить иммунизацию до 55 лет.

- Если пациенту больше 55 лет, то вакцинацию от кори стоит экстренно делать только в случае контакта с зараженным.

Каждый житель Иркутской области может обратиться в поликлинику по месту жительства, а также в медицинские кабинеты в детских садах, школах и других организациях.

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