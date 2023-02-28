В Иркутской области посмертно наградили военнослужащего Николая Дульбитхаева Фото: Александр КОЦ

Как стало известно "КП-Иркутск", государственную награду Российской Федерации передали родным военнослужащего Николая Дульбитхаева, награжденного посмертно орденом Мужества.

-Николай Дульбехтаев был сержантом контрактной службы, командиром отделения зенитной ракетной батареи. Он геройски погиб 2 декабря 2022 года под городом Кременная Луганской Народной Республики, - говорят власти.

Николай Дульбитхаев родился в 1981 году в селе Хареты Нукутского района. В 1999 году был призван в армию. В 2000 году старший разведчик-наблюдатель Дульбитхаев принял участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что разработана дорожная карта для открытия Иркутского суворовского военного училища. План основных мероприятий по подготовке к открытию Иркутского суворовского военного училища (СВУ) подготовило министерство образования региона.