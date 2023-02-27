Разработана дорожная карта для открытия Иркутского суворовского военного училища Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

План основных мероприятий по подготовке к открытию Иркутского суворовского военного училища (СВУ) подготовило министерство образования региона. Он включает перечень событий в период с 15 марта по 15 августа. - Министерство обороны России проинформировало нас о том, в этом году будет набор на обучение в 5-й, 6-й и 7-й классы по 60 человек в каждый. Всего будет 180 обучающихся, - говорят власти.

По словам министра образования Иркутской области Максима Парфенова, с 15 апреля по 1 июня 2023 года на базе военно-учебного центра ИРНИТУ пройдет прием личных дел кандидатов на обучение в Иркутском суворовском военном училище.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области определены сто приоритетных профессий для обучения безработных. В 2022 году переобучение прошли более 4 тысяч человек. Многие из них нашли себе новое место работы.