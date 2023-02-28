В ходе СВО погиб уроженец Катангского района Петр Каплин. Фото: администрация Катангского района

Уроженец села Тетея Катангского района Петр Каплин погиб в спецоперации на Украине. Он ушел служить 22 ноября 2022 года. Об этом сообщает администрация района.

-Петер Каплин родился 3 июня 1979 года. Он отправился добровольцем в зону СВО. Родные вспоминают о нем как о хорошем человеке, который всегда поможет и выручит в любой ситуации, - говорят власти.

Мужчина погиб 23 января 2023 года. Место гибели не сообщается. Родным сообщили о его смерти в минувшие выходные.

Прощание с военнослужащим состоится 5 марта. Родным и близким Петра выразили искренние соболезнования.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области посмертно наградили военнослужащего Николая Дульбитхаева. Он геройски погиб 2 декабря 2022 года под городом Кременная Луганской Народной Республики.