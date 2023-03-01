В Иркутской области в детской кардиохирургии будут проводить новый вид операций Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Детские кардиохирурги Иркутской областной клинической больницы внедрили в работу минимально инвазивные методы лечения открытого артериального протока детей. Теперь кардиохирурги делают операции детям без разрезов. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

-Первая такая операция была проведена девятилетнему ребенку из Черемхова. Ему сделали торакоскопическое клипирование открытого артериального протока. Доступ к сосудам специалисты получили без разрезов на теле ребёнка – сделали три маленьких прокола в грудной клетке, - говорят медики.

Благодаря такому методу протоки закрывают за 30-40 минут с минимальной травматичностью для ребенка.

Также стало известно, что врачи осваивают технологию рентгенэндоваскулярной окклюзии дефекта межжелудочковой перегородки и стентирование первичных коарктаций аорты.

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