Более 90 молодых семей получили свидетельства на приобретение жилья в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 90 свидетельств по подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» вручили жителям Приангарья. С помощью этого документа можно оплатить покупку или строительство жилья.

Меру поддержку получили 25 семей из Иркутского района и Иркутска, семь – из Усольского района, пять - из Баяндаевского. Также в перечне были представители Аларского, Заларинского, Черемховского, Ольхонского, Эхирит-Булагатского районов, а также Слюдянки и Шелехова.

В течение 2023 года планируется выдать 461 свидетельство молодым семьям из 35 муниципальных образований. На эти цели во всех уровнях бюджета предусмотрено 572,6 млн рублей.

Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в регионе подтвердилось два случая заболеваемости корью. Диагноз подтвердился у ребенка, однако, его семья тоже стала переносчиками вируса. Специалисты ведомства и областного минздрава уже взяли ситуацию на контроль.

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