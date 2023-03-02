Иркутяне, а вы готовы к такому потеплению? Фото: Иван Макеев

Погода в Иркутске 2 марта 2023 решила побить рекорд, установленный в последние 60 лет метеонаблюдений. В областном центре сегодня синоптики обещают до +6 градусов. А это, на минуточку, на 12 градусов выше климатической нормы для нашего региона.

Погода в Иркутске 2 марта 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 2 марта 2023 действительно ожидается теплой, - говорят метеорологи. – В столице Приангарья в четверг переменная облачность, без осадков. В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +6 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 718 миллиметров ртутного столба. Напомним, что Гидрометцентр России предупреждал о таком потеплении, а еще обещал дождь со снегом - подробности. Кстати, согласно статистике от Яндекса, последний раз до +5 воздух в региональном центре прогревался в 2019 году. А самым холодным второй день марта в истории наблюдений пока остается в 1971 году, тогда столбики уличных термометров опустились до -32.

Что касается прогноза в регионе, погода в Иркутской области также сегодня плюсовая. Днем синоптики обещают +3…+8, но если небо закроют облака, похолодает до -2…-7. Холоднее на севере Катангского района, там -7…-12. В Приангарье в четверг переменная облачность, небольшой и умеренный снег, порывы ветра до 13 м/с.

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