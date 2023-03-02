В Иркутске таксист отговорил женщину переводить мошенникам 700 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Приангарья водитель такси помог незнакомой женщине спасти ее сбережения. Сибирячке позвонили телефонные мошенники, которые представились сотрудниками банка и под разными предлогами уговорили ее взять кредит на 700 000 рублей и отправить деньги на якобы безопасные счета. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Передвигаясь к отделению банка, местная жительница поддерживала разговор с преступниками, а их подозрительную беседу услышал водитель такси, - сообщают в ведомстве. - В какой-то момент мужчина понял, что пенсионерку пытаются обмануть, отказался выполнять закал и отвез ее в ближайший отдел полиции.

В настоящий момент руководством МУ МВД России «Иркутское» решается вопрос о поощрении бдительного сибиряка.