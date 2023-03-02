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НовостиЗвезды2 марта 2023 4:21

Очередная встреча лектория Общественной палаты Иркутска состоится 26 марта в художественном музее

Директор музея Наталья Сысоева расскажет об учреждении
Источник:kp.ru
Очередное мероприятие лектория Общественной палаты Иркутска состоится 18 марта в художественном музее

Очередное мероприятие лектория Общественной палаты Иркутска состоится 18 марта в художественном музее

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске продолжается лекторий Общественной палаты города. Так, 26 марта в 12 часов в Поленовском зале Иркутского областного художественного музея (ул. Ленина, 5) состоится лекция члена-корреспондента Академии художеств РФ, директора музея Натальи Сысоевой. Тема звучит так: "Что такое современный художественный музей? Иркутский художественный: лидерские позиции". Затем гостей познакомят с экспозицией, посвященной 95-летию известного иркутского живописца Анатолия Костовского.