Очаг заболевания корью среди детей зарегистрировали в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очаг распространения кори зарегистрировали специалисты в Иркутске. Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщила заместитель начальник Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицина. При этом, все заболевшие - это дети.

- В Иркутске зарегистрирован вполне серьезный очаг кори. Первый случай был завозным, заболел ребенок. К сожалению, вирус получил распространение. В зоне риска оказались малыша до года и ребята, которые не проходили профилактику. В настоящее время заражены восемь человек. Все пациенты - это дети. В настоящее время пять случаев подтверждены лабораторно.

Напомним, о первых двух случаях заболевания в Приангарье стало известно 28 февраля. Сотрудники Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Иркутской области взяли ситуацию на контроль. Отрабатывается весь комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Для кого корь может стать смертельной, и как защитить себя? Ответы на эти вопросы в материале «КП»-Иркутск».