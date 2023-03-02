Свыше 1,8 тысячи тонн снега вывозят с улиц Иркутска каждый день Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На улицах Иркутска продолжается уборка и вывоз снега. Городские предприятия МУП «Иркутскавтодор», «Служба эксплуатации мостов» работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Стоит учитывать, что в марте еще возможны обильные осадки. Кроме того, снега прошедшей зимой выпало намного больше многолетней нормы. Сейчас мы продолжаем работать в усиленном режиме, вывозим около 1800-2500 тысяч тонн в сутки, – рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

В частности, 2 марта подрядчик вывозил снег с улиц Октябрьской революции, Депутатская, Седова, Волжская, Нижняя Набережная, Кожова, Гоголя, Новаторов, Лермонтова, Баумана, Муравьева, Костычева, Авиастроителей, 4-я Железнодорожная.

Не забывают и про внимание к тротуарам и пешеходным зонам, так как из-за перепада температур может образоваться наледь. В этом вопросе подключаются и дворники, которые вручную посыпают скользкие участки песко-соляной смесью и отсевом.

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