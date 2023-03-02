Администрация Иркутска проводит проверку из-за складирования снега в районе "Фортуны" Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Сотрудники комитета по управлению Правобережным округом Иркутска проводят проверку из-за складирования снега вблизи реки Ушаковки в районе «Зоопарка на Фортуне». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-На данный момент известно, что снег разместили на земельном участке, собственность на который не разграничена. Факты выгрузки зафиксированы в минувшие выходные. Совместно с правоохранительными органами установлена личность владельца автотранспорта, - говорят власти.

Владелец уже получил предостережение. Сейчас рассматривают варианты очистки площадки от привезенного снега. Ситуация будет оставаться на контроле, добавили власти.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что свыше 1,8 тысячи тонн снега вывозят с улиц Иркутска каждый день. В частности, 2 марта подрядчик вывозил снег с улиц Октябрьской революции, Депутатская, Седова, Волжская, Нижняя Набережная.