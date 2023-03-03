Грузовик всмятку: смертельное ДТП с большегрузами произошло в Усть-Куте Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Куте автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инцидент случился вчера около 12 часов дня на 115 километре автодороги «Усть-Кут-Уоян», - говорят сотрудники.

На данный момент известно, что 58-летний водитель грузовика Isuzu выехал на встречку и столкнулся с большегрузом Volvo под управлением 48-летнего мужчины.

Как итог, водитель грузовика Isuzu от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель Volvo не пострадал.

Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что три человека пострадали при столкновении трамвая и машины скорой помощи в Усолье. Полиция проводит проверку.