Погода в Иркутске побила 60-летний рекорд по потеплению Фото: Иван МАКЕЕВ

Весна наступила и, по всей видимости, решила сразу одарить теплом жителей нашей необъятной страны. Не забыла весна заглянуть и в Иркутске - в пятницу, 3 марта, погода подарила горожанам тепло в +11 градусов.

-Это абсолютный рекорд. До 3 марта 2023 года самым теплым третий день марта был в 1995 году, тогда воздух прогрелся до +7 градусов, - говорится в статистике Яндекса.

Пожалуй, +11 градусов в начале марта для Иркутска действительно ого-го. Для понимания: на российских югах, например, в Сочи - сегодня те же +11 градусов.

Ранее "КП-Иркутск" давала более подробный прогноз погоды на 3 марта 2023 года. В этот день ожидается температура воздуха +7…+12. Однако, если небо затянут облака, похолодает до +2…-3. В регионе переменная облачность, местами может выпасть мокрый снег. Ветер ожидается с порывами до 12 м/с, на западе до 15-18 м/с, метели.