За сутки коронавирусом заразились 158 жителей Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как бы нам не хотелось, но, кажется, коронавирус уже стал обыденностью, плотно затесавшись в нашу жизнь. Еженедельно Роспотребнадзор делится информацией о том, сколько человек заболели ОРВИ и гриппом. Наравне с этим, но уже в каждодневном формате, мы видим и коронавирусную статистику.

-По данным на 3 марта в Иркутской области выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальных случаев именно от коронавируса не зафиксировано, а вот от сопутствующих заболеваний умерли два жителя региона, - говорят в Роспотребнадзоре Иркутской области.

При этом в ведомстве рассказали, что всего с начала пандемии коронавируса в Иркутской области подтверждено 363 886 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За этот же период времени скончались 8888 человек от коронавируса и 974 - от сопутствующих заболеваний. Выздоровели 358 523 человека.

Чтобы снизить риски заражения, в ведомстве рекомендуют носить маски в общественных местах, пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.