17 марта в Иркутском драмтеатре покажут премьерную постановку «Дура и Дурочка». Фото: Анастасия Токарская

Спектакль по пьесе «Дура и Дурочка» драматурга Григория Берковича на сцене драмтеатра заслуженный артист России поставит режиссер Геннадий Гущин. Об этом сообщает пресс-служба театра в своих социальных сетях.

-Геннадий Степанович ранее уже ставил этот спектакль, но в рамках самостоятельного Театрального проекта «Случайность». Спектакль игрался на площадке Дома актера и в Галерее Виктора Бронштейна, - говорят в театре.

Сейчас эта постановка станет репертуарным спектаклем Иркутского драмтеатра.

Это мелодраматическая история о двух незнакомых женщинах – Пожилой и Молодой. Обеим нужно в жизни немного волшебства, не зависимо от каких-то обстоятельств. Конечно, рассчитывать на чудо в современном мире сложно, и, возможно, даже наивно. Однако стать доброй феей для кого-то другого, кому, возможно, тяжелее, чем тебе, и помочь ему – это по силам каждому из нас, если только в сердце живут Добро и Любовь, говорят о постановке в театре.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что проект строительства тепличного комплекса в Мегете получил одобрение Госэкспертизы. Объект планируется построить в 2024-2026 годы.