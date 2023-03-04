Поздравляем с днем рождения главу Мамского муниципального образования Виктора Шпета

Поздравляем с днем рождения мэра Мамско-Чуйского района Виктора Шпета

Сегодня, 4 марта, день рождения отмечает глава Мамского муниципального образования Виктор Шпет.

От всей души поздравляем Вас, Виктор Филиппович, с этим замечательным праздником. За долгие годы плодотворной работы Вы зарекомендовали себя как опытный руководитель и талантливый организатор. Желаем успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья, благополучия. Пусть этот замечательный день станет новой ступенью на пути к самым высоким достижениям!

С уважением, коллектив издательского дома «Комсомольская правда» в Иркутске.