Во время тушения пожара в Иркутске на улице Карла Либкнехта пострадал сотрудник МЧС Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В пятницу, 2 марта, в Иркутске произошел пожар в административном здании на улице Карла Либкнехта. Среди пострадавших - сотрудник МЧС, заместитель начальника пожарно-спасательной части №2. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Знаем, что вы очень переживаете за нашего сотрудника. Мы тоже! Будем держать вас в курсе дела!, - говорят в ведомстве.

Во время тушения пожара мужчина получил травмы. Сейчас он находится в медицинском учреждении, ему оказывается всесторонняя помощь.

Напомним, во время пожара из здания удалось эвакуироваться 16-ти людям. Кроме этого, из соседнего дома эвакуировались 36 человек, в числе которых восемь детей. В общем и целом пожар охватил площадь порядка 250 квадратных метров. Пожар возник в подсобном помещении с майнинговым оборудованием.