Ушел на тренировку и пропал: завершились поиски 9-летнего мальчика в Бурятии Фото: Александр РОГОЗА

Сегодня, 4 марта, стало известно, что в Бурятии пропал 9-летний мальчик. Утром 4 марта он ушел из дома на тренировку и пропал. Об этом сообщили в пресс-службе местного МВД.

-В этот день мальчик был одет в куртку цвета хаки, вязаную черную шапку с оранжевым рисунком, спортивные штаны, ботинки черные с оранжевыми вставками, - рассказали в ведомстве.

Немного позднее в полиции рассказали, что мальчик найден, жив, с ним все в порядке.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что прокуратура в Усолье-Сибирском утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Более того, ситуация повлекла за собой смерть 15-летнего подростка. Молодые люди решили прицепить к автомобилю снегокат и так прокатиться по проезжей части.