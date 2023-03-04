Алкоголя в 7,5 раз больше нормы: пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах ДТП с двумя погибшими. Происшествие случилось в ночь на 4 марта на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Здесь столкнулись Honda Accord и Toyota Probox. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, 32-летний водитель Honda столкнулся с Toyota, которая ехала в попутном направлении. Последняя из-за столкновения влетела в световую опору, - говорят в ведомстве.

Как рассказали полицейские, автомобилист "Хонды" не имеет и никогда не получал водительского удостоверения, а на момент аварии находился с явными признаками опьянения. Результат освидетельствования показал, что доза алкоголя в его организме превышает допустимую в семь с половиной раз.

В результате ДТП погибли двое мужчин – водитель и пассажир "Тойоты".

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