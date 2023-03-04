В Иркутске на территории Казанской церкви произошел пожар Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В субботу, 4 марта, в ГУ МЧС России по Иркутской области в 14:49 поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем подсобном здании на территории Казанской церкви. Об этом сообщает ведомство в своих социальных сетях.

- В 15:15 пожар удалось ликвидировать. В результате огнем повреждено подсобное помещение на площади 85 квадратов. Пострадавших нет, - говорят в ведомстве.

Уточняется, что на работу церкви инцидент не повлиял. Причина пожара устанавливается, добавили в МЧС области.

Пострадавших нет Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что вчера, 3 марта, в 22:49 стало известно о том, что загорелось административное здание в Иркутске на улице Карла Либкнехта. Пожар мог произойти из-за оборудования для майнинга. Во время пожара из здания удалось эвакуироваться 16-ти людям. Из соседнего дома эвакуировались 36 человек, в числе которых восемь детей.