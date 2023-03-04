В Братске водитель Toyota Hilux сбил двух пешеходов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Все случилось в пятницу вечером, 3 марта, в Центральном районе города Братска на улице Курчатова, - говорят в ведомстве.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Hilux сбил двух граждан, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как итог, 35-летняя женщина и 43-летний мужчина были госпитализированы. Женщина скончалась, мужчине назначили амбулаторное лечение.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Ангарске полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с двумя погибшими. Происшествие случилось в ночь на 4 марта на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Здесь столкнулись Honda Accord и Toyota Probox.