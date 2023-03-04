Полномочия по предотвращению ЧС передали муниципальным районам Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в регионе власти подписали закон, который предполагают передачу полномочий по предотвращению ЧС муниципальным районам Иркутской области.

-Упраздненная статья ранее закрепляла за частью сельских поселений участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, - говорят власти.

В перечень вошли населенные пункты 28 муниципальных образований Иркутской области, поясняют иркутские власти.

Теперь эти вопросы на территориях сельских поселений будут решатся органами местного самоуправления муниципальных районов.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в администрации Иркутска напомнили об опасности выхода на лед в весенний период. С приходом весны и, соответственно, потепления, лед становится совсем не таким прочным, как может казаться на первый взгляд.