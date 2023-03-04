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НовостиПолитика4 марта 2023 10:11

Полномочия по предотвращению ЧС передали муниципальным районам Иркутской области

Соответствующий закон подписали местные власти
Елена СИНИЦА
Полномочия по предотвращению ЧС передали муниципальным районам Иркутской области

Полномочия по предотвращению ЧС передали муниципальным районам Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в регионе власти подписали закон, который предполагают передачу полномочий по предотвращению ЧС муниципальным районам Иркутской области.

-Упраздненная статья ранее закрепляла за частью сельских поселений участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, - говорят власти.

В перечень вошли населенные пункты 28 муниципальных образований Иркутской области, поясняют иркутские власти.

Теперь эти вопросы на территориях сельских поселений будут решатся органами местного самоуправления муниципальных районов.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в администрации Иркутска напомнили об опасности выхода на лед в весенний период. С приходом весны и, соответственно, потепления, лед становится совсем не таким прочным, как может казаться на первый взгляд.