В Иркутской области поймали курьера, помогавшего мошенникам Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области сотрудники полиции задержали жителя Красноярска, который участвовал в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-23-летний молодой человек работал «курьером» совместно с телефонными аферистами. Он забирал денежные средства у пожилых людей и переводил сумму с помощью приложений банка мошенникам. При этом он получал с каждой такой «сделки» свой процент, - говорят в полиции.

Молодой человек для такой "работы2 намеренно приехал в Иркутск. Таким образом, он успел перевести 130 тысяч рублей.

По данным правоохранительных органов, после окончания "работы" в Иркутске, он должен был отправиться для этих же целей в Читу.

Помимо этого, красноярец подозревается в мошеннических действиях и в других городах России.

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