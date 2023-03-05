В Иркутске утром 5 марта пожарные потушили строящуюся многоэтажку Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ранним утром 5 марта иркутские спасатели выезжали на тушение крупного пожара. На улице Байкальской загорелась еще недостроенная многоэтажка, сообщение об этом поступило в 4:46. Прибыв по адресу, сотрудники МЧС увидели, что пламя охватило строительные леса на 16-м этаже. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Из-за постоянной угрозы обрушения строительных конструкций пожарные не могли подняться наверх и приступить к тушению, а для установки специальной высотной техники, которая подает воду наверх, не предусмотрена площадка, - отметили в ведомстве.

В течение часа спасатели вручную разбирали завалы стройматериала и металлических конструкций, чтобы установить подъемники. В тушении были задействованы семь спецмашин и 20 человек. Огонь охватил площадь в 260 квадратных метров. В 8:15 пожар был локализован. Причина происшествия устанавливается специалистами. К счастью, никто не пострадал.