Дознаватели МЧС установили причину пожара в строящейся многоэтажке в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Эксперты установили причину пожара в строящемся здании на улице Байкальской в Иркутске. На его тушение спасатели выезжали накануне, ранним утром 5 марта. Пламя охватило строительные леса на 16-м этаже. Ситуацию осложняло то, что добраться до места пожара было невозможно из-за постоянной угрозы обрушения строительных конструкций. При этом для установки специальной высотной техники, которая, подает воду наверх, не была предусмотрена площадка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Дознаватели МЧС России отметили позднее обнаружение пожара, отсутствие подъездных путей и нарушение техники безопасности при проведении электротехнических работ, которое привело к короткому замыканию электрооборудования или электросети, - рассказали в ведомстве.

В течение часа спасатели были вынуждены вручную разбирать завалы стройматериала и металлических конструкций, чтобы установить подъемники. К счастью, пожар был потушен, и никто не пострадал.

Теперь специалисты планируют провести осмотр места случившегося с помощью квадрокоптера. Так, станут ясны точные обстоятельства происшествия.

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