17 пожаров произошло в Иркутской области в субботу, 4 марта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Неутешительные данные статистики от Главного управления МЧС России по Иркутской области. 4 марта в регионе произошло 17 пожаров. Пять из них - в хозяйственных постройках, три - в жилых домах. Также горели многоэтажки, "заброшки", административные здания, дачи, гаражи.

- Во время пожара в жилом доме в Братске погиб 1 человек, - рассказали в ведомстве. - травмирован 1 человек, спасенных нет, эвакуированы 20 человек.

Причины происшествий: замыкание проводки - в 8 случаях, из-за курения - 4, в связи с неисправностью печного отопления - 5. Будьте бдительны. Не оставляйте включенные электроприборы, проверяйте печное отопление, а также не курите в доме.

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