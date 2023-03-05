Дом, вертолет и поезд: иркутские дайверы рассказали о самых необычных находках на дне Байкала

Прошлой зимой на Ольхоне дайверы обнаружили автомобиль. Фото: Татьяна Опарина.

- Мы с супругом наверное, как никто другой знаем байкальское дно, - смеется иркутянка Татьяна Опарина. – Вместе профессионально занимаемся дайвингом уже больше 20 лет. За это время чего только не находили в глубинах! Но одно из самых невероятных, пожалуй, открытий – настоящий деревянный дом! Его обнаружили во время погружения в районе Кругобайкальской железной дороги четыре года назад. Предположительно, дом простоял под водой около 50 лет. Ведь, древесина уже начала превращаться в камень, сильно затвердела.

Для 45-летней Татьяны Опариной и 61-летнего Геннадия Мисана дайвинг не просто хобби, а образ жизни. И неудивительно. Ведь именно он и свел их вместе. Будущие муж и жена познакомились на Байкале во время встречи дайверов Иркутской области. И с того момента больше не расставались. Они погружаются под воду озера Бакал 365 дней в году. И это не шутка! Супруги действительно проводят больше времени в воде, чем на суше. Поэтому в 2003 году открыли даже собственный дайвцентр «Байкал Тек» в Иркутске.

Предположительно, дом простоял под водой около 50 лет. Фото: Татьяна Опарина.

- Я увлекалась этим делом в 1998-м году, отдыхая на Канарских островах, - говорит Татьяна. - Тогда впервые погрузилась на морскую глубину. Причем предложили друзья! Геннадий приобщился к дайвингу на Байкале, в 1986-м году.

Большинство находок – мусор: бутылки, колеса, топоры. Фото: Татьяна Опарина.

Ну а теперь они сами всегда вместе и хобби сделали бизнесом и стилем жизни. Чего только супруги не находили во время совместных погружений. Вертолет, дом, телега 100-летней давности, поезд, машины, - и это только список самых внушительных «сюрпризов». Недавно дайвинг центр выпустил фильм «Байкал. Объекты под водой». В киноленту вошло около 100 совместных погружений Таятьны и Геннадия с 2006 по 2023 годы.

Супруги во время совместных погружений находили много интересного. Фото: Татьяна Опарина.

- Большинство находок – мусор, к сожалению, - говорит Татьяна. - Бутылки, колеса, топоры... Что-то необычное или удивительное встречается значительно реже. Иногда с этими вещами связаны истории, порой трагические. Прошлой зимой мы приехали с друзьями на Ольхон. Ныряли под лед. Для этого делали прорубь или на дайверском языке «майну». На дне обнаружили автомобиль. Записали его на видео и потом выложили в соцсети. Хозяин откликнулся! Написал, что поехал вытаскивать. А в 2018 году мы нашли старинный якорь, который потом передали в музей «Тальцы». Но этот случай – исключение из правил. Обычно то, что лежит на дне, там и остается. Крайне редко поднимаем что-то на поверхность, наша задача – только изучение.

Супруги во время совместных погружений находили поезд. Фото: Татьяна Опарина.

Для супругов и экспедиции – не редкость. Например, один из клиентов дайвцентра - телекомпания BBC. Для нее сибиряки делают увлекательные сюжеты про обитателей озера.

- Кроме экспедиций и ежедневных погружений, занимаемся обучением желающих и проводим подводные экскурсии для туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неделю отвечала на хамство комплиментами. И вот что из этого вышло (подробнее)

Оплатила операцию: сибирячка украла у коллеги золото на 150 тысяч рублей ради спасения больной раком сестры (подробнее)